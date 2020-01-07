Öğrencilerden meclis toplantısında anlamlı ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden meclis toplantısında anlamlı ziyaret - Son Dakika

Öğrencilerden meclis toplantısında anlamlı ziyaret

6 saat önce

Yeni yılın ilk oturumu için toplanan Balçova Belediyesi Meclisi, ilginç bir ziyarete tanıklık ederken, ilçedeki öğrenciler çiçeklerle belediye meclis toplantısına geldi.

Öğrencilerden meclis toplantısında anlamlı ziyaret, System.String[]

Yeni yılın ilk oturumu için toplanan Balçova Belediyesi Meclisi, ilginç bir ziyarete tanıklık ederken, ilçedeki öğrenciler çiçeklerle belediye meclis toplantısına geldi.


Son günlerde yaşanan olaylar, birçok kurum ve kuruluşun öğrencilere ilgisini de artırdı. Birçok belediye, öğrenciler için kampanyalar başlatırken, gıda firmaları da öğrencilerin temel gıdaya ulaşması için indirim ve kampanyalar düzenledi. İzmir'deki öğrenciler ise Balçova Belediye Meclisinin ocak ayı toplantısında bir sürpriz yaptı. Ellerinde çiçeklerle gelen üniversite öğrencileri, Balçova Belediyesinin toplantısına gelerek belediye meclis üyelerine ve Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'ya teşekkür etti.


Meclis toplantısı öncesi öğrenciler adına bir konuşma yapan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Mustafa Güzel, "Bizler 4 yıllığına Balçova'da yaşayıp gidiyoruz; ama Balçova Belediyesi her sorunumuzda yanımızda oluyor. Bizden önce eğitim alan öğrenciler de bizim gibi sürekli belediyenin desteğini görmüşler. Biz de öğrenciler ile ilgili konular konuşulurken iyi örneklerinde gündeme gelmesi için buraya gelmeye karar verdik" dedi.


Ziyaret dolayısı ile hem onurlandıklarını hem de gururlandıklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya de, "Biz burada kamunun gücünü kullanıyoruz. Bu gücü, geleceği emanet edeceğimiz gençlerin eşit eğitim alması için kullanmak bizim için en doğrusu. Balçova Belediyesi 15 yıldır olduğu gibi bundan sonra da başınız her sıkıştığında sizlerin yanında olacak. Bu meclisin her üyesi sizin için tüm imkanlarını seferber etmek izin hazırdır. Sizden tek isteğimiz okulunuzu başarıyla bitirip bu ülke için geleceğimiz için faydalı hizmetler vermenizdir" şeklinde konuştu. - İZMİR

Fatma Çalkaya, Balçova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 661 lira oldu!
Kasım Süleymani'nin cenazesinde 40 kişinin yaşamına mal olan izdihamdan ilk görüntüler Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek Bikinili poz paylaşan Muslera'nın eşinin kusursuz fiziği dikkat çekti!

Son Dakika Haberleri
18:48 Günübirlik turizme açılan Karabük Keltepe Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - Son Dakika
18:47 Otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
18:47 Eskişehir'de kar yağışı - Son Dakika
18:46 Beyazı'ttaki polis müdahalesinin görüntüleri - Son Dakika
18:44 Sakaryalı çiftçiler Özada Sigorta ile anlaştı - Son Dakika
18:23 İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi - Son Dakika
15:57 Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 18:48:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilerden meclis toplantısında anlamlı ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]