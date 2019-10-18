Öğrencilerden Mehmetçiğe asker selamı ve dualı destek

" Barış Pınarı Harekatı "na Amasya Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri asker selamı ve dua ile destek oldu.

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