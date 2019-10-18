Öğrencilerden Mehmetçiğe asker selamı ve dualı destek
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Öğrencilerden Mehmetçiğe asker selamı ve dualı destekAMASYA - Barış Pınarı Harekatı'na Amasya Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri asker selamı ve dua ile destek oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:09 Kaynak: İHA
Öğrencilerden Mehmetçiğe asker selamı ve dualı destek
AMASYA - Barış Pınarı Harekatı'na Amasya Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri asker selamı ve dua ile destek oldu.
400 öğrenci, barış pınarı harekatında görev yapan askerlerimize fetih suresi okuyup dua ederek asker selamı yolladılar.
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