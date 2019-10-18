Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçiğe asker selamı ve dualı destek
Son Dakika Genel Öğrencilerden Mehmetçiğe asker selamı ve dualı destek

Öğrencilerden Mehmetçiğe asker selamı ve dualı destek

1 saat önce

Öğrencilerden Mehmetçiğe asker selamı ve dualı destekAMASYA - Barış Pınarı Harekatı'na Amasya Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri asker selamı ve dua ile destek oldu.

Öğrencilerden Mehmetçiğe asker selamı ve dualı destek

AMASYA - Barış Pınarı Harekatı'na Amasya Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri asker selamı ve dua ile destek oldu.

400 öğrenci, barış pınarı harekatında görev yapan askerlerimize fetih suresi okuyup dua ederek asker selamı yolladılar.

Öğrencilerden Mehmetçiğe asker selamı ve dualı destek

Barış Pınarı Harekatı, Amasya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:09 Kaynak: İHA
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