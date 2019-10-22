Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçiğe ay-yıldız koreografili destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Mehmetçiğe ay-yıldız koreografili destek

Öğrencilerden Mehmetçiğe ay-yıldız koreografili destek

2 saat önce

Amasya'nın Suluova İlçe Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için ay-yıldızlı koreografi yaptılar.

Öğrencilerden Mehmetçiğe ay-yıldız koreografili destek, System.String[]

Amasya'nın Suluova İlçe Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için ay-yıldızlı koreografi yaptılar.


Okul bahçesinde idareci, öğretmen ve 100 öğrenci ile yapılan koreografide ay-yıldız yapılarak, açılan Türk Bayrağı ile harekata destek verildi. - AMASYA

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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:59 Kaynak: İHA
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