Öğrencilerden Mehmetçiğe ay-yıldız koreografili destek

Amasya'nın Suluova İlçe Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için ay-yıldızlı koreografi yaptılar.



Okul bahçesinde idareci, öğretmen ve 100 öğrenci ile yapılan koreografide ay-yıldız yapılarak, açılan Türk Bayrağı ile harekata destek verildi. - AMASYA