Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçiğe büyük destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Mehmetçiğe büyük destek

Öğrencilerden Mehmetçiğe büyük destek

2 saat önce

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınır ötesinde olan Mehmetçiğe, Kayseri'deki bir çok okulda düzenlenen koreografilerle destek mesajları verildi.

Öğrencilerden Mehmetçiğe büyük destek, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınır ötesinde olan Mehmetçiğe, Kayseri'deki bir çok okulda düzenlenen koreografilerle destek mesajları verildi.


Kayseri'nin Develi ilçesinde Bakırdağ Süleyman Ortaokulu, Yahyalı İlçesinde ise Atatürk Ortaokulu yaptıkları koreografi ile Barış Pınarı Harekatında görev alan askerlere destek mesajlarını iletti.


Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu ile Halat Çekme Kayseri İl Temsilciliği, Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere yanında olduklarını ifade etmek için ziyaret gerçekleştirdi. Halat çekme İl Temsilcisi Özben Şimşek, "Bedenen yanlarında olamasak da ruhen onların yanındayız ve destekçileriyiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Barış Pınarı Harekatı, Kayseri, Yahyalı, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
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