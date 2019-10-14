Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçiğe destek
Son Dakika Genel Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

1 saat önce

Öğrencilerden, Mehmetçiğe destekTOKAT - Tokat'ta yurtta kalan üniversite öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına destek verdi.

Öğrencilerden, Mehmetçiğe destek

TOKAT - Tokat'ta yurtta kalan üniversite öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatına yurt genelinden destekler gelmeye devam ediyor. Tokat'ta Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gülsüm Ana kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, yurt binası önünde Türk Bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu. Barkovizyondan yurt binasına yansıtılan "Biz Türkiye'yiz" başlığında slayt görüntüleri izleyen öğrenciler duygusal anlar yaşadı. Kahraman Mehmetçiğe destek için bir araya gelen öğrenciler dua etti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğrencisi Gamze Çınar, duygularını dile getirerek, "Milletimizin huzuru, bölgemizin barış ve selameti için başlatılan Barış Pınarı Harekatında görevli kahraman askerimize manevi destek için bu akşam buradayız. Öğrenciler olarak Mehmetçiğin yanındayız" diye konuştu.

Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Tokat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:12 Kaynak: İHA
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