Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçiğe destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

14 dakika önce

Tokat'ın Almus ilçesinde öğrenciler Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek olmak için ellerinde Türk Bayrakları ile jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Öğrencilerden Mehmetçiğe destek, System.String[]

Tokat'ın Almus ilçesinde öğrenciler Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek olmak için ellerinde Türk Bayrakları ile jandarma komutanlığını ziyaret etti.


Almus Atatürk İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticileri ellerinde Türk Bayrakları ile "En büyük asker bizim asker" sloganları atarak okullarından İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüyüş yaptı. Ziyarette, Şanlıurfa'da meydana gelen kazada şehit olan Tokat'lı Jandarma Uzman Çavuş İsmail Türk'ün abisi ve kardeşlerinin denk gelmesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde şiirler okuyan minik öğrenciler yazdıkları mektupların Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere gönderilmesi için İlçe Jandarma komutanı İhsan Kara 'ya teslim etti. - TOKAT

Barış Pınarı Harekatı, Jandarma, Tokat, Almus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz?
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na: CHP gereğini yapacak; çünkü münasebetsiz bir cümle kurdu Bakan Çavuşoğlu: Söz konusu yaptırımlara gerekli cevabı vereceğiz Karamollaoğlu: Bu süreçte sadece 'Türkiye ittifakı'ndan bahsetmeliyiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 17:10:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçiğe destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]