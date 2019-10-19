Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçiğe destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

2 saat önce

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesinde, 220 öğrenci, okul bahçesinde, 'Barış Pınarı' yazarak Mehmetçiğe destek verdi.

Öğrencilerden Mehmetçiğe destek, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesinde, 220 öğrenci, okul bahçesinde, 'Barış Pınarı' yazarak Mehmetçiğe destek verdi.

TSK tarafından gerçekleştirilen 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek vermek isteyen  Yenice ilçesi Kalkım beldesinde, ilkokul ve ortaokuldan 220 öğrenci, okul bahçesine  'Barış Pınarı' yazdı. Öğrenciler Türk bayrağı da açtı.


Kalkım, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:52 Kaynak: DHA
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