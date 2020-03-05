Öğrencilerden Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle şehitlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Bozdağ, Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu 34 askerin şehit edilmesinden dolayı İlçe Jandarma Komutanı Haluk Aktan'a taziyede bulundu.

Türk milletinin her zaman olduğu gibi Mehmetçiğin yanında olduğunu belirten Bozdağ, "Acımız çok büyük ama Mehmetçiğimiz şu anda orada destan yazıyor. Hem teknolojisiyle, hem kahramanlığıyla, hem cesaretiyle dünyayı hayran bırakan bir mücadele içerisinde. Bizler de dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız. Mehmetçiğimize saygımızı, sevgimizi ve minnetimizi iletiyoruz, Allah yardımcıları olsun." dedi.

Aktan da duyarlılıklarından dolayı öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.