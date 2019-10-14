Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçiğe destek için Jandarma Komutanlığına ziyaret
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Mehmetçiğe destek için Jandarma Komutanlığına ziyaret

Öğrencilerden Mehmetçiğe destek için Jandarma Komutanlığına ziyaret

1 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek olmak amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Öğrencilerden Mehmetçiğe destek için Jandarma Komutanlığına ziyaret, System.String[]

Bolu'nun Mengen ilçesinde lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek olmak amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gentaş Ahmet Kahraman Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Mengen Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci ve öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığında askerlerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, Mehmetçiğin barış ve huzurun tesisi için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın başarılarla devam ettiğini belirterek, dualarının Türk ordusuyla olduğunu kaydetti.

Daha sonra komutanlık önünde Türk bayrağı etrafında poz veren öğrenciler, "Barış Pınarı Harekatı'nda ordumuzun yanındayız" sloganı attı.

Mengen İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Talha Sağlam da ziyaretleri dolayısıyla öğrencilere teşekkür etti.

Barış Pınarı Harekatı, Jandarma, Mengen, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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