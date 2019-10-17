Öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu ve Türk Bayrağı

KONYA - Konya'nın Hüyük ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla mektup ve Türk bayrağı gönderdi. Öğrenciler harekat bölgesindeki çocuklara askerler tarafından teslim edilmek üzere harçlıklarını da gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın Doğusu'na yönelik olarak başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere yurdun her köşesinden destek gelmeye devam ediyor. Hüyük'te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaokullarda öğrenim gören aralarında Suriyeli öğrencilerin de yer aldığı çok sayıda öğrenci, harekat bölgesinde görev alan askerlere destek olmak amacıyla mektup yazdı. Öğrenciler, asker, bayrak ve vatan sevgisini konu alan mektuplar ve görsel içeriklerin yer aldığı zarflarla operasyonlarda kurtarılan bölgelere asılması için Türk bayrakları gönderdi. Öğrenciler ayrıca, harekat bölgesinde yaşayan çocuklara askerler tarafından teslim edilmek üzere harçlıklarını da zarflara koyarak teslim etti.

Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Hüyük Belediye Başkanlığı tarafından kendilerine teslim edilen mektup ve bayrakları harekat bölgesine gönderilmek üzere Hüyük Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Fırat Karaca'ya teslim ettiklerini söyledi. Anlamlı desteklerinden dolayı tüm öğrencilere teşekkür eden Kaymakam Şenoğlu, tüm dua ve desteklerinin de harekata katılan Mehmetçikler'de olduğunu sözlerine ekledi.

Öğrenciler sınıflarında askerlere moral vermek için ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla hazırladıkları vatan, asker, bayrak sevgisini konu alan şiirleri seslendirdi.