Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçiğe dua
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Mehmetçiğe dua

Öğrencilerden Mehmetçiğe dua

1 saat önce

Edirne'de imam hatip ortaokulu ve lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Fetih suresini okudu.

Öğrencilerden Mehmetçiğe dua, System.String[]

Edirne'de imam hatip ortaokulu ve lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Fetih suresini okudu.

Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Selimiye Camisi'nde Mehmetçik için dua etti.

Kur'an-ı Kerim okuyan öğrenciler, harekata destek amacıyla Fetih suresi okudu.

Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de okullarının mescitlerinde dua etti ve Fetih suresi okudu.

Selimiye İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Ot, yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin daha ferah yarınlara kavuşması için yapıldığını söyledi.

Harekat sayesinde Suriyeli muhacirlerin haklarının da korunacağını belirten Ot, "Mehmetçiğimiz hem komşularımızın hem muhacir kardeşlerimizin hem de ülkelerinden ayrılmış insanların yeniden vatanına kavuşması için orada. Mehmetçik ağabeylerine ufak yürekler de dua ediyor, destek oluyor. Ağabeylerine mektuplar hazırlıyorlar." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı ortak açıklamaya AK Parti'den sert tepki
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu Barış Pınarı Harekatı mesajı Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandolar, Türk halkına mesaj gönderdi Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 14:32:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçiğe dua
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]