Öğrencilerden Mehmetçiğe fındık ve mektuplu destek - Son Dakika
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Öğrencilerden Mehmetçiğe fındık ve mektuplu destek

6 saat önce

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla fındık ve mektup gönderdi.

Öğrencilerden Mehmetçiğe fındık ve mektuplu destek, System.String[]

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla fındık ve mektup gönderdi.

Yağlıdere Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 150 kilogram fındık ile ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerinin destek mektuplarının sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere gönderildiğini söyledi.

Öztürk, amaçlarının çocuklara vatan sevgisi ve bilinci aşılamak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Operasyon bölgesinde bulunan askerlerimize moral ve destek vermek amacıyla başlatılan etkinliğe öncülük eden, eğitime desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Yusuf Akın'a, bu güzel etkinliğe destek veren öğrenci velilerimize ve tüm eğitim gönüllülerine şükranlarımı sunuyorum."

Barış Pınarı Harekatı, Yağlıdere, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:26 Kaynak: AA
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