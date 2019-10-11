Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçiğe 'Komando Andlı' destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Mehmetçiğe 'Komando Andlı' destek

Öğrencilerden Mehmetçiğe 'Komando Andlı' destek

36 dakika önce

TSK'nın Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından destekler devam ediyor.

Öğrencilerden Mehmetçiğe 'Komando Andlı' destek, System.String[]

TSK'nın Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Bu kapsamda bir destek de Amasyalı ilkokul öğrencilerinden geldi.


Amasya'nın Merzifon ilçende Fatih İlkokulu öğrencileri Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 'Komando Andı'nı okudu. - AMASYA

Barış Pınarı Harekatı, Komando, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:04 Kaynak: İHA
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