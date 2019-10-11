Öğrencilerden Mehmetçiğe 'Komando Andlı' destek
36 dakika önce
TSK'nın Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından destekler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:04 Kaynak: İHA
TSK'nın Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Bu kapsamda bir destek de Amasyalı ilkokul öğrencilerinden geldi.
Amasya'nın Merzifon ilçende Fatih İlkokulu öğrencileri Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 'Komando Andı'nı okudu. - AMASYA
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