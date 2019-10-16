Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçiğe koreografiyle destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Mehmetçiğe koreografiyle destek

Öğrencilerden Mehmetçiğe koreografiyle destek

51 dakika önce

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde ortaokul öğrencileri hazırladıkları koreografiyle Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe destek verdi.

Öğrencilerden Mehmetçiğe koreografiyle destek, System.String[]

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde ortaokul öğrencileri hazırladıkları koreografiyle Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe destek verdi.

Gelendost Şehit Erhan Çakmak Ortaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe, hazırladıkları koreografiyle destek oldu. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler bedenleriyle hilal şekli ve 'Vatan' yazısı oluşturdu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atan öğrenciler Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti.


Barış Pınarı Harekatı, Gelendost, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:58 Kaynak: DHA
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