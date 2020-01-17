Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup ve Suriyeli kardeşlerine karne hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup ve Suriyeli kardeşlerine karne hediyesi - Son Dakika

Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup ve Suriyeli kardeşlerine karne hediyesi

6 saat önce

İstanbul Başakşehir Cahit Zarifoğlu İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Türk askerine mektup yazdı ve Suriye'den kuzeybatısındaki İdlib kentinde bombardımanlardan kaçan Suriyeli öğrencilere karne hediyesi gönderdi.

İstanbul Başakşehir Cahit Zarifoğlu İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Türk askerine mektup yazdı ve Suriye'den kuzeybatısındaki İdlib kentinde bombardımanlardan kaçan Suriyeli öğrencilere karne hediyesi gönderdi.

Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup ve Suriyeli kardeşlerine karne hediyesi

Başakşehir, İstanbul, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:57 Kaynak: AA
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