Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup ve Suriyeli kardeşlerine karne hediyesi - Son Dakika

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Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup ve Suriyeli kardeşlerine karne hediyesi
6 saat önce
İstanbul Başakşehir Cahit Zarifoğlu İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Türk askerine mektup yazdı ve Suriye'den kuzeybatısındaki İdlib kentinde bombardımanlardan kaçan Suriyeli öğrencilere karne hediyesi gönderdi. Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:57 Kaynak: AA
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