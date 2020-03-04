Öğrencilerden Mehmetçiğe özel video - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Mehmetçiğe özel video - Son Dakika

Öğrencilerden Mehmetçiğe özel video

7 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde 420 lise öğrencisi, İdlib'deki Mehmetçiğe destek amaçlı bir video hazırladı.

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AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde 420 lise öğrencisi, İdlib'deki Mehmetçiğe destek amaçlı bir video hazırladı. Videoda, İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okunurken, öğrenciler ay yıldız koreografisi oluşturdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek isteyen Şuhut Zafer Anadolu Lisesi öğrencileri, Mehmetçik için video hazırladı. 420 öğrenci Mehmetçiğe destek için okul bahçesinde toplandı. Bir kız öğrenci eline mikrofonu alıp, bahçede dolaşarak İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Bu sırada öğrenciler de bahçedeki alanda toplanıp, ay yıldız simgesi oluşturdu. Kız öğrenci İstiklal Marşı'nın 9 kıtasını okurken, son kıta ise tüm öğrenciler tarafından birlikte okundu. Etkinlik, öğrencilerin ellerindeki Türk bayraklı balonları sallamasıyla sona erdi.Öğrencilerin hazırladığı bu çalışma havadan da görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan video, beğeni topladı.


- Afyonkarahisar
Afyon, Şuhut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:15 Kaynak: DHA
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