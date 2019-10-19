Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçiğe şiirli ve mektuplu destek
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Öğrencilerden Mehmetçiğe şiirli ve mektuplu destek

1 saat önce

Öğrencilerden Mehmetçiğe şiirli ve mektuplu destek Öğrenciler tarafından yazılan şiirli ve mektuplar posta yolu ile Mehmetçiğe gönderildi İnhisar Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz: "Amacımız milli şuurun ve milli ruhun yayılmasını sağlamak"BİLECİK - Bilecik'in İnhisar ilçesinde eğitim gören...

Öğrencilerden Mehmetçiğe şiirli ve mektuplu destek

Öğrenciler tarafından yazılan şiirli ve mektuplar posta yolu ile Mehmetçiğe gönderildi

İnhisar Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz: "Amacımız milli şuurun ve milli ruhun yayılmasını sağlamak"

BİLECİK - Bilecik'in İnhisar ilçesinde eğitim gören ortaokul öğrencileri, başlatılan Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik'e şiir ve mektuplarla destek verdi.

Suriye'nin Kuzeyinde sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan operasyonda görev alan askerlere bir nebze de olsa moral vermek isteyen İnhisar Atatürk Ortaokulu ve Abdul Mihalgazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, içlerinden gelen duyguları yazılara döktü. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından yazılan mektuplar, İnhisar Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Barış Kalın'ın da katılımıyla İnhisar PTT Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

" Amacımız milli şuurun ve milli ruhun yayılmasını sağlamak"

İlçe Kaymakam Yılmaz, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Çocuklarımıza milli şuuru ve ruhu aşılamak için onlara şuan da sınır ötesinde operasyonda bulunan Türk askerlerimize moral ve destek vermek amacıyla öğrencilerimiz mektup yazdılar. Mektupları askerlerimize ulaştırılması amacıyla toplu halde gönderdik. Amacımız milli şuurun ve milli ruhun yayılmasını sağlamak. ve şuan da ülkemizin bulunduğu durumu anlamalarını yardımcı olmak ve çocuklarımızın askerlerimizin yanında olduğunu göstermek istedik. Operasyona katılan askerlerimize güç ve kuvvet versin. Dualarımız, Mehmetçiğimizle" dedi.

Mektupları teslim eden öğrenciler, asker selamında durdu.

Öğrencilerden Mehmetçiğe şiirli ve mektuplu destek

Mahmut Sami, İnhisar, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:41 Kaynak: İHA
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