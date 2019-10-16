Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden, Mehmetçik'e anlamlı mesaj
Son Dakika Güncel Öğrencilerden, Mehmetçik'e anlamlı mesaj

Öğrencilerden, Mehmetçik'e anlamlı mesaj

2 saat önce

Malatya'da öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için, görüntülü bir mesaj sergilediler.

Öğrencilerden, Mehmetçik'e anlamlı mesaj, System.String[]

Malatya'da öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için, görüntülü bir mesaj sergilediler.


9 Ekim Çarşamba günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetlerine destek olmak amacıyla, Özel Malatya Yeni Hamle Koleji'nin tüm öğretmen ve öğrencileri okul bahçesinde görüntülü bir mesaj sergiledi. Öğrencilerin hazırladığı bu çalışma ile ilgili bir konuşma yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, "Ülkemizin güney sınırında, barış ve huzuru temin için başlatılan 'Barış Pınarı Harekatına' gönderilen askeri birliklerimize destek vermek,askerimize kalben yanınızdayız mesajını iletebilmek için öğrencilerimiz böyle bir çalışma hazırlamışlar. Çok şükür ki kurumlarımız bünyesinde eğitim alan her bir öğrencimiz ülkesinde olup biten her gelişmeye duyarlı, vatanını milletini seven birer fert olarak yetiştiriliyorlar. Daha öncede başlatılan sınır ötesi operasyonlara çeşitli faaliyetlerle destek veren öğrencilerimiz, bu defa da böyle bir çalışma hazırlayarak bizleri odukça gururlandırdılar. Bizim kurumlarımızın var olama amacı; sadece akademik bilgi yüklemek değil aynı zamanda milli şuurla hareket eden vatansever gençler yetiştirmektir. 'Yeni Hamle Eğitim Kurumları olarak devletimizin ve ordumuzun yanında olduğumuzu bir kez daha dile getirir bu süreçte dualarımızın askerimizle olduğunun bilinmesini isteriz" diye konuştu. - MALATYA

Barış Pınarı Harekatı, Çarşamba, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
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