Öğrencilerden Mehmetçik'e Destek

Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, zor şartlarda vatani görevini yapan askerler için "İlmek İlmek Destek" projesi başlattı.

Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, zor şartlarda vatani görevini yapan askerler için "İlmek İlmek Destek" projesi başlattı.



Projeyle öğrenciler ve veliler, ördükleri atkı, bere, kar maskesi, boyunluk ve eldivenleri Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan Mehmetçik'e gönderecek.



Okul Müdürü Yunus Aydın, yaptığı açıklamada, askerlerin sınırda gözlerini kırpmadan canları pahasına vatanı korumak için görev yaptığını belirterek, "Askerlerimizin fedakarlığının bir karşılığı yok. Projeye gönül veren öğrencilerimize, destekleyen öğretmen, veli ve halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.



Proje koordinatörü okul öğretmenlerinden Pervin Demir ise projenin üç aşamalı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"İlk aşaması projenin velilere ve halka duyurularak onların desteğinin alınması. İkinci aşama okulda öğrenci velileri ve katılmak isteyenlerle örgü atölyesinde buluşup askerlere dualarla atkı, bere gibi eşyalar örmek. Üçüncü aşama, öğrencilerin de atkı, boyunluk örmeleri. Bütün ürünler bir araya getirildikten sonra öğrencilerimizin yazdığı notlar, mektuplarla askerlerimize ulaştırılmak üzere yola çıkacak."

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