Öğrencilerden Mehmetçik'e destek

Kilis'te ilkokul öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e sevgi gösterisinde bulundu.

Hürriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, okul bahçesinde toplanıp Komando Marşı'nı okudu. Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e sevgi gösterisinde bulunan öğrenciler, harekatın başarılı geçmesi için dua etti. Öğrenciler, etkinlikle büyük Türk bayrağı da açtı.

Öğretmen Murat Kuzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haberleri izleyen çocuklardan gelen talep üzerine böyle bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Bizlere bu özgür ortamı sağlayan Türk askerinden Allah razı olsun. Düğünden sonra tüm askerlerimizle görüşmek üzere. Biz ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir orduyuz." diye konuştu.

Öğretmen Şule Nur Uçar Kuzey de askerlere moral vermek için etkinliği düzenlediklerini anlatarak, "İnşallah moral motivasyon olur, bir nebzede olsa onları mutlu edebiliriz. Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Biz onlar sayesinde gönlümüz rahat bir şekilde yaşıyoruz Allah onlarında içini ferahlatsın." dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Suriyeli İbtisem Rannen, Türk askerini çok sevdiğini ve onlar için duacı olduğunu söyledi.

Mert Eren de Türk askerine ilham verebilmek için Komando Marşı'nı okuduklarını dile getirdi.