Öğrencilerden Mehmetçik'e destek

Zonguldak'ta öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Cengiz Topel İlk ve Ortaokulu Müdürü Osman Menteş, yaptığı açıklamada, öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan etkinlikle kahraman Türk askerine destek vermek istediklerini belirtti.

Öğrencilerin Mehmetçik'e duydukları sevgi ve güveni asker selamıyla gösterdiklerini ifade eden Menteş, "Ülkesinin daha huzurlu, daha güvenli bir yer olması için mücadele eden Mehmetçiklerimize bir selam da bizden olsun diyerek onlara olan minnettarlığımızı gösterdik." dedi.

Daha sonra öğrenciler kendilerinin yazdığı "Selam olsun Mehmetçik'e, gözün arkada kalmasın, yeni Mehmetçikler burada, vatan bizimle şahlansın." şiirini okudu.