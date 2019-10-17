Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçik'e destek
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Öğrencilerden Mehmetçik'e destek

17 dakika önce

Kastamonu'da özel bir okulun öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla Mehmetçik Vakfına bağışta bulundu.

Öğrencilerden Mehmetçik'e destek, System.String[]

Kastamonu'da özel bir okulun öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla Mehmetçik Vakfına bağışta bulundu.

Kentteki özel kolejin öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda öğrenciler okul harçlıklarından biriktirdikleri parayı Mehmetçik Vakfına gönderdi. Öğrencilerden Muratcan Yalın, Mehmetçik'in her zaman yanında olduklarını, projeye herkesin destek çıktığını belirterek, "Mehmetçiklerimiz vatanın birliği ve bütünlüğü için Suriye'de bir operasyondayken onlara maddi ve daha da önemlisi manevi destek çıkmak için bu projeyi yaptık. Okul idaresi ve öğrencilerden büyük destek aldık." dedi.

İrem Azra Yücedağ ise okulda sınıfları gezerek öğrencilere çalışma hakkında bilgi verdiklerini ifade ederek, "Arkadaşlarımızla konuştuk, onlar da bize destek verdi. Harçlıklarımızdan biriktirip vakfa bağışladık. Topladığımız miktar çok büyük bir miktar olmayabilir ama biz Mehmetçik'imizin hem maddi hem de manevi olarak yanında olduğumuzu göstermek istedik." diye konuştu.

Kampüs Müdürü Cem Kocaman da "Harekatın başladığı günden itibaren okulumuzda bir refleks oluşmuştu. Öğrencilerimiz sürekli 'biz de yardımda bulunmak istiyoruz' diyorlardı. Biz de bu talebe seve seve olumlu yanıt verdik. Biz burada sadece eğitim öğretim vermiyoruz. Bu proje ile manevi olarak da öğrencilerimizin ne kadar geliştiğini gördük. Bu bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:23 Kaynak: AA
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