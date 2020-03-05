Öğrencilerden, Mehmetçik'e destek yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden, Mehmetçik'e destek yürüyüşü - Son Dakika

Öğrencilerden, Mehmetçik'e destek yürüyüşü

6 saat önce

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, öğrenciler Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için Türk bayraklarıyla kışlanın önüne yürüdü, topluca İstiklal marşı'nı okudu.

Öğrencilerden, Mehmetçik'e destek yürüyüşü, System.String[]

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, öğrenciler Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için Türk bayraklarıyla kışlanın önüne yürüdü, topluca İstiklal marşı'nı okudu.

Pamukova Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri, 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için 46'ncı Mühimmat Bölük Komutanlığı'nın önüne yürüdü. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen öğrencilere vatandaşlar da destek verdi. 46'ncı Mühimmat Bölük Komutanlığı'nda toplanan öğrenciler, İdlib'de şehit olan askerlerin isimlerini okuyarak şehitleri andı. Saygı duruşunda bulunan öğrenciler, İstiklal Marşını okuduktan sonra dağıldı.


Bahar Kalkanı Harekatı, Pamukova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:19 Kaynak: DHA
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