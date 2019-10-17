Öğrenciler, oluşturdukları kalbin içinde dev Türk bayrağı ve Barış Pınarı yazılı pankart açarak harekata destek verdi.

Öğretmenleriyle 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu Çarho mevkisine giden öğrenciler, burada el ele tutuşarak kalpli koreografi oluşturdu.

Ahlat Yunus Ensari İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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