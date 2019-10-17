Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçik'e "kalpli" destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Mehmetçik'e 'kalpli' destek

Öğrencilerden Mehmetçik'e "kalpli" destek

10 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğrenciler, kalpli koreografi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğrenciler, kalpli koreografi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Ahlat Yunus Ensari İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekledi.

Öğretmenleriyle 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu Çarho mevkisine giden öğrenciler, burada el ele tutuşarak kalpli koreografi oluşturdu.

Öğrenciler, oluşturdukları kalbin içinde dev Türk bayrağı ve Barış Pınarı yazılı pankart açarak harekata destek verdi.

Öğrencilerden Mehmetçik'e kalpli destek

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:00 Kaynak: AA
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