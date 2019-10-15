Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili destek

Öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili destek

1 saat önce

Antalya'da üniversite öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı koreografisiyle Mehmetçik'e destek verdi.

Öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili destek, System.String[]

Antalya'da üniversite öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı koreografisiyle Mehmetçik'e destek verdi.

Kentteki üniversite öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçe yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı koreografisi oluşturdu.

Türk bayrağı ile "Yanınızdayız" yazılı pankart da açan öğrencilerin oluşturduğu görseller beğeni kazandı.

Barış Pınarı Harekatı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:20 Kaynak: AA
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