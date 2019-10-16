Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçik'e marşlı Türk bayraklı destek
Son Dakika Genel Öğrencilerden Mehmetçik'e marşlı Türk bayraklı destek

Öğrencilerden Mehmetçik'e marşlı Türk bayraklı destek

38 dakika önce

Öğrencilerden Mehmetçik'e marşlı Türk bayraklı destek O anlar havadan drone ile görüntülendiİSTANBUL - Esenler Şehit Muhammed Aksu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e söyledikleri marş eşliğinde dev...

Öğrencilerden Mehmetçik'e marşlı Türk bayraklı destek

O anlar havadan drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Esenler Şehit Muhammed Aksu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e söyledikleri marş eşliğinde dev Türk bayrakları açarak destek verdi.

TSK'nın Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Esenler Şehit Muhammed Aksu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden geldi. Etkinlik için okul bahçesinde toplanan öğrenciler önce marş söyledi. Ardından ise marşın eşliğinde dev Türk bayrakları açarak Mehmetçik'e destek verdi. Öte yandan öğrenciler ellerinde bulunan pankartlara "Zafere yemin ettik sen mağlup etme Allah'ım" yazarak Mehmetçik için dua etti. Öğrencilerin o anları havadan drone ile de görüntülendi. Öğrencilerin açtığı dev Türk bayrakları havadan muhteşem görüntüler oluşturdu.

Öğrencilerden Mehmetçik'e marşlı Türk bayraklı destek

Esenler, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:07 Kaynak: İHA
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