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Öğrencilerden Mehmetçik'e mektup

1 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek için mektup yazdı.

Öğrencilerden Mehmetçik'e mektup, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek için mektup yazdı.

İlçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Mehmetçiklere destek olmak amacıyla, duygularını anlatan mektup ve şiir yazdı, resim çizdi.

Öğretmen ve öğrenciler, bunları Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere gönderilmesi için İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi, yaptığı açıklamada, eğitim camiası ve Kaynarca halkı adına, öğrencilerle böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Askerlere muzafferiyet dilediklerini belirten Harbi, "Ayakları taşa değmesin, Allah hepsinden razı olsun. Bir nebze onlara moral, motivasyon verebilirsek ne mutlu bizlere." dedi.

Öğrencilerden Buğle İçöz de vatanı korumak için harekata katılan askerlere mektup yazdığını dile getirerek, "Mehmetçiklerimiz bizleri korumak için savaşmaya gitti. Çok teşekkür ediyoruz, onlara selam ve saygılarımızı yolluyoruz." diye konuştu.

Tuğrul Kaan Ekiz ise mektubunu harekata katılan askerler için yazdığını kaydederek, "Askerlerimiz güvenliğimiz için savaşıyor. Her zaman onları destekliyoruz. Daima dualarımız onlarla." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Kaynarca, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:48 Kaynak: AA
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