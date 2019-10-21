Öğrencilerden Mehmetçik'e mektup

Ordu'da öğrenciler Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek için mektup yazdı.

Altınordu ilçesindeki İlçedeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Mehmetçiklere destek olmak amacıyla, duygularını anlatan mektup ve şiir yazdı, resim çizdi.



Öğrenciler tarafından kaleme alınan mektuplar daha sonra Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere gönderilmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yahya Palavar, gazetecilere yaptığı açıklamada, terörle mücadele veren Mehmetçik'e moral olmak amacıyla böyle bir etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Okuldaki öğrencilerin tamamının mektup asker ağabeylerine mektup yazdığını kaydeden Palavar, katkı sunan öğrencilere teşekkür etti.

Palavar, mektup yazan öğrencileri Türk Bayrağı ile ödüllendirdiklerini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Arzu Akbulut ise, "Bizler burada rahatça eğitim öğretim görüyorsak, yaşayabiliyorsak hepsi onların sayesinde. Onlar ailelerini evlerini yurtlarını bırakıp orada ellerinde silahla mücadele veriyorlar. Hakları ödenmez." dedi.

Onur Tunç ise, "Bizim burada rahatça okumamız için Mehmetçiklerimiz orada savaşıyor terör örgütünü bertaraf ediyor. Onlara minnettarız her zaman onların arkasındayız dualarımız onlarla." diye konuştu.

Öğrenciler, daha sonra okul bahçesinde asker selamı verdi.