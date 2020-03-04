Öğrencilerden Mehmetçik'e mektup - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Mehmetçik'e mektup - Son Dakika

Öğrencilerden Mehmetçik'e mektup

6 saat önce

Öğrenciler, İdlib'de mücadele veren Mehmetçiğe destek mektupları yazdı.

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Öğrenciler, İdlib'de mücadele veren Mehmetçiğe destek mektupları yazdı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki kurslara katılan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib'de mücadele veren Mehmetçiğe destek mektupları yazdı.


Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesindeki kurslara devam eden öğrenciler, Mehmetçiğin yanında olduklarını belirttiler. Öğrenciler, mektuplarında, Mehmetçiklere dua ettiklerini kaydetti. Mehmetçikle bir ve beraber olduklarını vurgulayan öğrenciler, Mehmetçiği örnek aldıklarını belirtti.


Duygu ve düşüncelerini aktararak Mehmetçiğe destek olan öğrenciler, mektuplarını Türk Bayrağı çizimleriyle de süsledi. - MALATYA

Malatya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:42 Kaynak: İHA
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