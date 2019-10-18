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Öğrencilerden Mehmetçik'e mektuplu destek

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ortaokul öğrencileri Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik'e mektuplarla destek verdi.

Öğrencilerden Mehmetçik'e mektuplu destek, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ortaokul öğrencileri Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik'e mektuplarla destek verdi.

Suriye'nin kuzeyinde sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan operasyonda görev alan askerlere destek olmak isteyen Kadirli Merkez Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde bir araya gelerek, Türk bayrağı koreografisi yaptı.

Fatih Camiinde bir araya gelen Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise Fetih Suresi'ni okuyarak dua etti.

Öğle namazına müteakiben de şehitler için gıyabı cenaze namazı kılan öğrenciler, Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Ergenekon Şehit Mehmetçik İlkokulu öğrencileri de İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'nı ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere moral vermek amacıyla yazıkları mektupları okudu ve "asker selamı" verdi.

Ergenekon Şehit Mehmetçik İlkokulu Müdürü Fatih Bekar ve öğretmen Nilgün Gürsoy Tepegöz idaresinde, PTT şubesine giden öğrenciler, operasyonda görev alan askerlere yazdıkları mektupları, Şanlıurfa Akçakale 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı 2. Hudut Taburu adresine gönderdi.

Barış Pınarı Harekatı, Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:54 Kaynak: AA
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