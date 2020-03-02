Öğrencilerden Mehmetçik'e moral ziyareti - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ortaokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Özel bir okulda okuyan öğrenciler, açtıkları Türk bayrağı eşliğinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na kadar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak yürüdü.

İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde askerlerle birlikte İstiklal Marşı okudu.

Şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu, öğrenciler şehitler için dua etti.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Esen, öğrencilere ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin kendilerine moral verdiğini kaydetti.