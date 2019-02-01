Öğrencilerden Mehmetçik'e Teşekkür Mektubu

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde bir grup öğrenci, kütüphaneleri için başlatılan kampanyaya destek veren askerlere teşekkür etmek için mektup yazdı.
Hamamören Mahallesi'ndeki Şehit Kemal Karakayalı İlkokulu ve Ortaokulunda, Şehit Piyade Uzman Çavuş Semih Korkut
adına oluşturulan kütüphane için kitap toplama kampanyası başlatıldı.
Bu kapsamda Irak
'ın kuzeyinde görev yapan askerler tarafından kütüphaneye 150 kitap gönderildi.
Kitapları teslim alan öğrenciler, askerlere mektup yazarak teşekkür etti.
Askerler ise mektupları okudukları anları cep telefonlarıyla kaydederek öğretmenlere ulaştırdı.
Mektubu okuyan askerlerden biri gönderdiği videoda, "Biz kitapları sizlere bilim alanında daha iyi gelişmeniz, kendinizi daha iyi geliştirmeniz ve vatanınıza daha iyi şeyler yapacağınıza inandığımız için hediye ettik." ifadelerini kullandı.
5. sınıf öğrencisi Melike Karakayalı da mektubunda, "Şehit olan ağabeylerimizi sevgiyle anıyoruz. Bir kütüphanemizin olmasını istiyorduk ve sonunda huzur dolu bir kütüphanemiz oldu. Bunun üzerine tören yapıldı, şehidimizin yakınları gelmişti ve çok mutluyduk. İstanbul
'un yanı sıra sizlerden de hikaye kitabı gelmesi bizleri mutlu etti. Teşekkür ediyorum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez." diye yazdı.
Okul müdürü Umut Buğdaycı ise askerlerin gönderdiği videoları sosyal medyada paylaştıklarını ve çok güzel yorumlar aldıklarını vurgulayarak Mehmetçik'e şükranlarını iletti.