Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçik için 'Selam olsun şanlı ordumuza' temalı 'Vatan' koreografisi
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Mehmetçik için 'Selam olsun şanlı ordumuza' temalı 'Vatan' koreografisi

Öğrencilerden Mehmetçik için 'Selam olsun şanlı ordumuza' temalı 'Vatan' koreografisi

1 saat önce

Isparta'nın Gelendost ilçesinde eğitim-öğretim gören ortaokul öğrencileri, okul bahçesinde bedenleriyle yazdıkları Türk Bayraklı 'Vatan' mesajıyla, Fırat'ın doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçik'e selam gönderdiler.

Öğrencilerden Mehmetçik için 'Selam olsun şanlı ordumuza' temalı 'Vatan' koreografisi, System.String[]

Isparta'nın Gelendost ilçesinde eğitim-öğretim gören ortaokul öğrencileri, okul bahçesinde bedenleriyle yazdıkları Türk Bayraklı 'Vatan' mesajıyla, Fırat'ın doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçik'e selam gönderdiler.


Gelendost ilçesindeki Şehit Erhan Çakmaklı Ortaokulu öğrencileri tarafından, okul bahçesinde Türk Bayrağı eşliğinde, 'Selam olsun şanlı ordumuza' temalı 'Vatan' koreografisi gerçekleştirildi.


Okuldaki öğretmenlerinin önderliğinde bir araya gelen çok sayıda öğrenci, "Vatanımızın ve bayrağımızın yorulmaz bekçileri olan güvenlik güçlerinin yanındayız. Biz 7'den 70'e Türkiye'yiz. Eğitim ordusunun neferleri olarak, ordumuzun ve devletimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz" mesajı verdiler.


Ortaokulda yapılan etkinlik ile Mehmetçik'e selam gönderilmesinin yanı sıra, öğrenciler arasındaki milli birlik duygusu ile vatan sevgisini aşılamanın da amaçlandığı kaydedildi. - ISPARTA

Gelendost, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:01 Kaynak: İHA
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