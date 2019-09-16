Öğrencilerden Mehmetçik'in eğitim öğretim yılı mesajına cevap

Jandarma Genel Komutanlığınca 2019-2020 eğitim öğretim yılı için Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nda görev yapan askerler tarafından hazırlanan videoya, ortaokul öğrencileri bir video ile cevap verdi.

Süleymanpaşa İmam Hatip Anadolu Lisesinde eğitim gören 6'ncı sınıf öğrencileri mesajlarında Mehmetçik'in her zaman kalplerinde olduğunu belirtti.

Öğrenciler adına çekilen video da askerlere seslenen Fatma Karamavuş, milli ve manevi değerlerin bilincinde olacaklarını söyledi.

Güvenli ve huzurlu şekilde eğitim aldıklarını bunun mimarının da vatanı koruyan askerler olduğunu vurgulayan Karamavuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Vatanımızın ve bayrağımızın savunucusu asker abilerim, her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek vatan toprağını sizler sıfır noktasında canınız pahasına savunurken bizler de ilim yuvalarında sizinle aynı duyguları paylaşarak ödev ve sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Milli ve manevi değerlerimizin bilincindeyiz. Bir eğitim öğretim yılına daha al bayrağımızın altında güvenli ve huzurlu bir şekilde başlayabiliyorsak bunun mimarı sizlersiniz. Bizler Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri olarak 'Oku' emrinin bilinciyle ve eğitimin neferleri olan tüm değerli öğretmenlerimizin desteğiyle bu cennet vatanın geleceğinin teminatı olacağımıza söz veriyoruz. Düşmana korku, bizlere gurur veren asker abilerimiz, görev yeriniz neresi olursa olsun, Allah yardımcınız olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene"

-"Allah onlara güç, kuvvet versin"

Süleymanpaşa İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Şenol da Mehmetçik'in yanında olduklarını onlara hissettirmek için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.

Mehmetçiklerin zor şartlarda vatanı savunduklarını dile getiren Şenol "Geçen hafta sosyal medyada yeni eğitim öğretim yılı mesajı veren askerlerimizin videosunu gördük. Askerlerimizin bizlerin yanında olması bizi çok sevindirdi. Bizler de onların yanında olduğumuzu göstermek istedik ve böyle bir video çektik. Karda, kışta, gece, gündüz mücadele eden her daim vatanımızı savunan Mehmetçiklerimize buradan selam gönderiyor ve başarılar diliyoruz. Allah onlara güç kuvvet versin." diye konuştu.