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Öğrencilerden mehmetçik vakfı'na bağış

1 saat önce

NEVŞEHİR'de, Mehmet Gülen Ortaokulu öğrencileri, okul harçlıklarından biriktirdikleri bin 231 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Öğrencilerden mehmetçik vakfı'na bağış, System.String[]
NEVŞEHİR'de, Mehmet Gülen Ortaokulu öğrencileri, okul harçlıklarından biriktirdikleri bin 231 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Okulda eğitim gören 300 öğrenci, harçlıklarından biriktirdikleri bin 231 lirayı, Mehmetçik Vakfı'nın banka hesabına yatırdı. Ardından bazı öğrenciler İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol'u ziyaret etti. Öğrenciler, daha sonra da okulun bahçesinde, Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.

Okul Müdürü İbrahim Palancı, Türkiye'nin bir savaşın içine girdiğini söyleyerek, "Yavrularımız bir etkinlik hazırladı. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de talimatlarıyla duamızı yaptık. Sonrasında da öğrencilerimiz biriktirdikleri harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını belirtti. Bu çocuklarımızın güzel düşüncelerini kağıda aktardık ve topladıkları parayı bankaya yatırdık. Okullar sadece matematik, fen bilgisinin öğrenildiği yerler değildir, vatan ve bayrak sevgisini de bu sıralarda öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.

Kampanyaya katılan öğrencilerden Sümeyra Kığılı, "Bugün İl Jandarma Komutanımızı ziyarete gittik. Biz Suriye'de savaşan askerlerimizin her zaman yanındayız. Biz bugün yaşayabiliyorsak bu askerlerimiz sayesinde oluyor. Her zaman gönüllerimizde onların bir parçası var. Bu açıdan biz onlara fayda sağlaması için harçlıklarımızdan bin 231 lira para topladık. İnşallah faydası olur" dedi.


- Nevşehir
Tsk Mehmetçik Vakfı, Jandarma, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:20 Kaynak: DHA
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