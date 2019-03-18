Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden "Mehmetçik" ve "Dur Yolcu" Koreografisi

Öğrencilerden "Mehmetçik" ve "Dur Yolcu" Koreografisi

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde lise öğrencileri, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla "Mehmetçik" ve "Dur Yolcu" koreografisi hazırladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde lise öğrencileri, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla "Mehmetçik" ve "Dur Yolcu" koreografisi hazırladı.

Tavşanlı İMKB Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı koreografi, okul bahçesinde yapıldı.

Etkinlikte beyaz giysili 500 öğrenci, elinde silah bulunan Mehmetçik ve "Dur Yolcu" yazısını oluşturdu. Koreografi, havadan da görüntülendi.

Bu sırada bazı öğrenciler şiir okudu, bazıları ise Çanakkale Türküsü'nü söyledi.

Okul Müdürü Hamza Yaman, hissedilerek, yaşanarak gerçekleştirilen bu koreografinin muhteşem olduğunu söyledi.

Yaman, "Mehmetçik'in, binlerce şehidimizin dünyaya mesajının sembolü olan 'Dur Yolcu' koreografisiyle, 104 yıl sonra gençliğimiz, 'Çanakkale geçilmez'i hem yaşadı hem yaşattı." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Kütahya, Çanakkale, Tavşanlı, Güncel
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