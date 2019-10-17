Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçiklere asker selamı
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Öğrencilerden Mehmetçiklere asker selamı

2 saat önce

Kilis Selahattin İyigün İlkokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere selam gönderdi.

Öğrencilerden Mehmetçiklere asker selamı, System.String[]

Kilis Selahattin İyigün İlkokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere selam gönderdi.


Selahattin İyigün İlkokulu Müdürü Mustafa Vurur, öğretmenler ve öğrenciler okulun bahçesinde toplanarak, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek vermek için "Askere selam olsun" diyerek asker selamı verdi. Öğrenciler daha sonra Barış Pınarı koreografisi oluşturdu. Türk bayrağı açan öğrenciler, Mehmetçiklere destek verdi.


Selahattin İyigün İlkokulu Müdürü Mustafa Vurur, harekat dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Bugün çocuklarımız okul bahçesinde Türk bayrağının gölgesi altında böyle bir etkinliği düzenledi. Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere bir selam da okulumuz olarak gönderdik. Tüm Mehmetçiğimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi - KİLİS

Barış Pınarı Harekatı, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:53 Kaynak: İHA
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