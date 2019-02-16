Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Mehmetçiklere Sevgi Köprüsü

Öğrencilerden Mehmetçiklere Sevgi Köprüsü

39 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2. sınıf öğrencileri askerlere ördükleri atkılar ile fındık ve ve ceviz gönderdiler.

Öğrencilerden Mehmetçiklere Sevgi Köprüsü, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2. sınıf öğrencileri askerlere ördükleri atkılar ile fındık ve ve ceviz gönderdiler.

Fatsa Dumlupınar İlkokulu 2/F Sınıfı öğretmeni Emine Mutlu ve öğrencileri kendi el becerileri ile ördükleri atkıları ve evlerinden getirdikleri ceviz ve fındıkları Güney Doğu'da vatan görevini yapan Mehmetçiklere gönderdiler.

Hazırladıkları atkı, ceviz ve fındıkları bir koli ile kargo yoluyla Hakkari ili Derecek ilçesinde görev yapan Mehmetçiklere gönderen Dumlupınar İlkokulu 2/F sınıfı öğretmeni Emine Mutlu ve öğrencileri bunun devamının da olacağını söyledi.

Velilerimizin desteği ile askerlerimize bu soğuk kış gününde kendilerini sıcak tutmaları için ördükleri atkıları gönderdiklerini ifade eden Mutlu, "Mehmetçiklerimize görevlerinde başarılar diliyoruz. Bizler hep onların yanındayız. Öğrencilerime, velilerime çok teşekkür ediyorum verdikleri desteklerden dolayı" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:30 Kaynak: İHA

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