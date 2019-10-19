Öğrencilerden Mehmetçiklere şiirli ve mektuplu destek

Bilecik'in İnhisar ilçesinde eğitim gören ortaokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e şiir ve mektuplarla destek verdi.



Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan operasyonda görev alan askerlere moral vermek isteyen İnhisar Atatürk Ortaokulu ve Abdul Mihalgazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, içlerinden gelen duyguları yazılara döktü. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından yazılan mektuplar, İnhisar Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Barış Kalın'ın da katılımıyla İnhisar PTT Şube Müdürlüğüne teslim edildi.



"Amacımız milli şuurun ve milli ruhun yayılmasını sağlamak"



İlçe Kaymakam Yılmaz, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Çocuklarımıza milli şuuru ve ruhu aşılamak için onlara şuan da sınır ötesinde operasyonda bulunan Türk askerlerimize moral ve destek vermek amacıyla öğrencilerimiz mektup yazdılar. Mektupları askerlerimize ulaştırılması amacıyla toplu halde gönderdik. Amacımız milli şuurun ve milli ruhun yayılmasını sağlamak. ve şu anda ülkemizin bulunduğu durumu anlamalarını yardımcı olmak ve çocuklarımızın askerlerimizin yanında olduğunu göstermek istedik. Operasyona katılan askerlerimize Allah güç ve kuvvet versin. Dualarımız Mehmetçiğimizle" dedi.



Mektupları teslim eden öğrenciler, asker selamı verdi. - BİLECİK