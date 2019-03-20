Öğrencilerden Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğüne Ziyaret
1 saat önce
Van Doğa Koleji öğrencileri, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Van Doğa Koleji
öğrencileri, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Türkiye
'deki tüm bölge yetkililerinin hazır bulunduğu video konferans brifingine katılan öğrenciler, rasat parkını ve çalışmaları yakından görerek atmosferin gözlenmesi hakkında geniş bilgi aldılar. Coğrafya Öğretmeni Nurcan Alçiçek, Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış
'a duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Elkatmış ise, teknik ekiplerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılında Van, Muş
, Bitlis
ve Hakkari
il merkezi ile 17 ilçe ve 68 okulda 10 bin 800 öğrenciye Meteoroloji ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri hakkında tanıtım yapıldığını söyledi. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:19 Kaynak: İHA
Türkiye'nin En Büyük Traktörlerinden Biri Konya'da Rekor Fiyata Satıldı
Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Eş Zamanlı Operasyondan İlk Görüntüler Geldi
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tarihi Teklif: Sözleşmeyi İptal Et, 50 Milyon Doları Sana Bulacağım
Genoa Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Sinan Gümüş'ün Transfer Edileceği İddialarına Açıklık Getirdi