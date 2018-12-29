Öğrencilerden Meteoroloji Bölge Müdürlüğünü Gezdi
1 saat önce
Diyarbakır Mehmetçik İlköğretim Okulu öğrencileri "Değerler Eğitimi" kapsamında Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğüne ziyaret düzenledi.
Diyarbakır
Mehmetçik İlköğretim Okulu öğrencileri "Değerler Eğitimi" kapsamında Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğüne ziyaret düzenledi.
Mehmetçik İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenleri Cuma Ertaş eşliğinde Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum yetkilileri tarafından meteorolojide bulunan ölçme araçları hakkında bilgi aldı. Ayrıca, bilgisayar sisteminde bulunan ölçme değerlendirme programı hakkında kurum yetkilisi tarafından öğrencilere çalışma prensipleri anlatıldı. Öğrenciler ve okul öğretmenleri, kendilerine zaman ayırarak bilgi verdikleri için Diyarbakır Meteoroloji İstasyonu yetkililerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:07 Kaynak: İHA
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