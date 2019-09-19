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Öğrencilerden Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

1 saat önce

Ağrı İMKB Gazi Ortaokulu öğrencileri "İlköğretim Haftası" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret etti.

Öğrencilerden Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret, System.String[]

Ağrı İMKB Gazi Ortaokulu öğrencileri "İlköğretim Haftası" kapsamında okul müdürü Abdullah Atilla ve Elif Nur Tanrıverdi ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret etti.

Bir süre öğrencilerle sohbet eden Tekin, öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Tekin, daha sonra öğrencilere hediyeler verdi. Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç da hazır bulundu.

Faruk Tekin, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:45 Kaynak: Bültenler
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