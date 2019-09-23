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Öğrencilerden müzede drama etkinliği

21 dakika önce

Uşaklı öğrenciler arkeoloji müzesinde drama etkinliği yaptı.

Öğrencilerden müzede drama etkinliği, System.String[]

Uşaklı öğrenciler arkeoloji müzesinde drama etkinliği yaptı.

Drama eğitmenleri Nilüfer Dülger ve Fikri Gül eşliğinde Uşak Arkeoloji Müzesini ziyaret eden Turhan Akçay İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, tarihi eserlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Öğretmenleri tarafından geçmiş ve gelecek kavramları üzerinde bilgilendirilen öğrenciler daha sonra müzenin bir köşesinde evlerinden getirdikleri eski eşyalarla sergi oluşturdu.

Sınıf öğretmeni Burak Yavaş, "Yaratıcı Drama" etkinliği ile öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Çocukların müzede eğlenceli vakit geçirdiğini, tarihi eserlerle ilgili bilgi aldığını aktaran Yavaş, "Sınıf dışı etkinliklere önem veriyoruz. Bizim için önemli olan çocukların hızlı ve doğru öğrenmeleri. Bugün drama eğitmeni arkadaşlarımızla farklı bir etkinlik yapmış olduk." dedi.

Fikri Gül, Arkeoloji, Uşak, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:02 Kaynak: AA
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