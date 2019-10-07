Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden naylon poşetle ilgili farkındalık etkinliği
Son Dakika Güncel Öğrencilerden naylon poşetle ilgili farkındalık etkinliği

Öğrencilerden naylon poşetle ilgili farkındalık etkinliği

1 saat önce

Domaniç ilçesinde bir grup öğrenci, poşet kullanımının zararlarına dikkati çekmek için naylondan yaptıkları giysiyle ilçe pazarını gezdi.

Öğrencilerden naylon poşetle ilgili farkındalık etkinliği, System.String[]

Domaniç ilçesinde bir grup öğrenci, poşet kullanımının zararlarına dikkati çekmek için naylondan yaptıkları giysiyle ilçe pazarını gezdi.

Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçe pazarında naylon poşet kullanımının zararlarını anlattı.

Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni İlkay İlknur Ünver Avaçar, öğrencilerinin hazırladığı projeyle farkındalık oluşturarak poşet kullanımının zararlarına dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Naylondan giysiyle pazarda dolaşan öğrenci Zafer Demir de poşet kullanımının azaltılmasını istediklerini ifade etti.

Ömer Halisdemir, Anadolu Lisesi, Domaniç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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