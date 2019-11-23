Öğrencilerden öğretmenlerine

Kastamonu'da bir ilkokuldaki öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) öğretmenleri adına bağış yaptı.

Şehit Erkan Kendirci İlkokulundaki 520 öğrenci, velileri vasıtasıyla aralarında para topladı.

Topladıkları parayı LÖSEV'in banka hesabına okuldaki 21 öğretmen adına yatıran öğrencilere, LÖSEV tarafından üzerinde öğretmenlerin isminin yazılı olduğu sertifikalar gönderildi.

Öğrenciler öğretmenlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak sertifikaları verdi.

Okul müdürü Adnan Kılıççalar AA muhabirine, Öğretmenler Günü'nde hiç bir hediye beklemediklerini, öğrencilerin gülümsemesinin kendilerine en büyük hediye olduğunu belirtti.

Velilerin öğrencilerle birlikte LÖSEV'e bağış yapmak istediklerini anlatan Kılıççalar, "Öğretmenlerimiz adına LÖSEV'e bağış yapmak istiyoruz' deyince bize bu gurur verdi, bizi onurlandırdı. Biz bununla ilgili 'elimizden ne gelirse yapabiliriz' diye velilerimize ve öğrencilerimize söyledik. Onlar da böyle bir programı organize ettiler." dedi.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade eden Kılıççalar, "Yardım etmek ve hayat kurtarmak çok güzel bir şey. Bunu da Öğretmenler Günü ile denkleştirmek çok güzel. Bu anlatılmaz. İnşallah öğrencilerimizin yüzlerinden gülümseme eksik olmaz." diye konuştu.

Birinci sınıf öğretmeni Serpil Ortaacar ise 11 yıldır öğretmenlik yaptığını söyledi.



Her çocuğa kendi çocuğunu yetiştirir gibi değer verdiğini belirten Ortaacar, "Lösemi içimizdeki kanayan bir yara. Çocuklarımızda farkındalık yaratabilmek isterken onlar bana bu duyguyu yaşattı, çok mutlu oldum. İyi ki varlar, iyi ki onların öğretmeniyim." ifadelerini kullandı.

Ayşegül Özdemir de 17 yıldır öğretmenlik yaptığını ancak ilk defa böyle bir hediye aldığını anlattı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Özdemir, şunları söyledi:

"Anlatılmaz tarif edilmez bir duygu. Aynı zamanda ben bir anneyim. Okul olarak böyle bir etkinliğin yapılması bizi onurlandırdı gururlandırdı. Tüm velilerimize müdür ve müdür yardımcımıza teşekkür ediyorum."

Velilerden Elif Öztürk ise etkinliğe öğrencilerle birlikte ilk olarak bir sınıf başladıklarını anlattı. Etkinliği daha da büyütmeye karar verdiklerini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Diğer velilerimizle de görüştük. Hepsi uygun gördü. 'Bir öğretmene verilecek en güzel hediye bir çocuğun gülümsemesi' dedik. Sağolsun hepsi de destek oldu. Bütün sınıf anneleri kendi velileriyle görüştü. Ücretlerini topladık, bankaya yatırdık. LÖSEV de bize sertifika gönderdi. Biz de öğrencilerimiz de çok mutluyuz."

Öğrencilerden Ayşe Masal Abdülrezzak da kanser hastalarına bağış yaptıklarını bu nedenle çok mutlu olduklarını söyledi.

Mert Ege Kurukalıp ise aileleri sayesinde LÖSEV'e destek olduklarını ve LÖSEV'in kendilerine gönderiği sertifikaları öğretmenlerine verdiklerini kaydetti.