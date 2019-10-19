Öğrencilerden okul ve pansiyon bahçesinde meyve sebze üretimi

Bingöl'ün Güveçli Köyü Ortaokulu öğrencileri okulun, Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de kaldıkları pansiyonun bahçesinde yetiştirdikleri sebze ve meyveleri tüketiyor.

Güveçli Köyü Ortaokulu idaresince öğrencilerin eğitimlerinden arta kalan zamanda doğayla iç içe olmaları, sağlıklı sebze ve meyve tüketmeleri amacıyla hazırlanan "Bir Tohum, Bin Hayat Projesi", okula ait 200 metrekarelik alanda hayata geçirildi.

Belirlenen alanda öğretmenleri ve velilerinin de desteğiyle biber, domates ve salatalık yetiştiren öğrenciler, sebzeleri dalından toplayıp yemenin mutluluğunu yaşıyor.

Ürettikleri sebze ve meyveleri tüketiyorlar

Okul Müdürü Saim Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve organik tohuma dikkati çekmek amacıyla projenin adını "Bir Tohum, Bin Hayat" olarak belirlediklerini söyledi.

Üretilen sağlıklı ürünlerden öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin hatta velilerin de tükettiğine işaret eden Çakar, "Evden okula gelen bir öğrenci yanında getirdiği ekmekle bahçeye gidip istediği sebzeyi rahatlıkla koparıp tüketebiliyor. Aynı şekilde okulda görev yapan öğretmenler de bahçeden topladığı sebzelerle yemek yapıyor." dedi.

Çakar, okula ait 400 metrekarelik yeşil alanın yarısını organik tarıma ayırdıklarını dile getirerek, "Öğrencilerimize kazandırmak istediğimiz davranış, 'Önce üret, sonra tüket.'" diye konuştu.

Öğrencilerden Melek Polat da ektikleri tohumları evlerinden getirdiklerini anlatarak, "Bu ürünleri sulayarak bakımlarını yaptık. Şu ana kadar biber, domates ve salatalık ektik. Organik yaşam için bunların hepsini tüketmek çok iyi olur." ifadelerini kullandı.

Pansiyon bahçesinde tarımsal üretim

Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari gibi çeşitli illerden gelerek Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan öğrenciler de kaldıkları pansiyonun bahçesinde okul idaresince sağlanan imkanla sebze ve meyve yetiştiriyor.

800 metrekarelik alanda domates, salatalık, biber, patlıcan, bamya, mısır, kavun, nar, incir ve üzüm yetiştiren öğrenciler, bahçenin yanına kurdukları kümeste tavuk besliyor.

Sabahın erken saatlerinde bahçeden taze sebze ve meyve toplayan, kümesten yumurta alan öğrenciler, sağlıklı ürünlerle yaptıkları kahvaltının ardından okulun yolunu tutuyor.

Okul sonrası da bahçede bir araya gelen öğrenciler, ürünleri suluyor, bakımlarını yapıyor, doğa ile iç içe vakit geçirerek stres atıyor.

"Kendilerini şanslı hissediyorlar"

Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Osman Bayır, uygulama bahçesine deneme amaçlı başladıkları tarımsal faaliyeti öğrencilerin sağlıklı beslenmesi için sürdürdüklerini söyledi.

Bahçede hem sebze hem de meyve yetiştirildiğine işaret eden Bayır, "Pansiyonda barınan öğrencilerimizin geneli il dışından gelen öğrenciler. Bu çalışmamızı onlarla yapıyoruz. Zaten onlar bu çalışmayı sahiplendi, benimsediler. Boş vakitlerini bu bahçede değerlendirdikleri için mutlular, kendilerini şanslı hissediyorlar." şeklinde konuştu.

Bayır, öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi de aşılamak istediklerini belirterek, "Hedefimiz ise doğal bir ortamda doğal ürün yetiştirmek ve tüketimini yaygınlaştırmak." dedi.

Öğretmen İbrahim Halil Polat da pansiyonda kalan öğrencilerin ailelerinden uzak olduğunu, bahçede vakit geçiren öğrencilerin toprakla uğraşarak stres attığını dile getirdi.

Öğrencilerden Ertan Başlı, Diyarbakır'daki köyünü özlediğini, bu özlemi uygulama bahçesiyle giderdiğini söyledi.

"Gübre ihtiyacını çatıda yuva yapan kuşlardan ve tavuklardan karşıladık." diyen Başlı, mutluluk duydukları bu imkanı sağladığı için okul idaresine teşekkür etti.

Hüsamettin Temyer de Şırnak'tan geldiğini, bahçede güzel vakit geçirdiğini anlatarak, "Toprakla uğraşarak, ürün yetiştirerek stres atıyoruz." dedi.