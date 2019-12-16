Öğrencilerden oluşan 'Mobil Tamir Ekibi' okulları onarıyor - Son Dakika

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki İMKB Mesleki ve Teknik Lisesinin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluşan ekip; okulların tamir, bakım ve onarım işlerini yapıyor.



Okulun mobilya, elektrik-elektronik ve metal bölümünden oluşturulan mobil ekip; okulların tamir, bakım, onarım işlerini yapıyor. Okullara giden öğrenciler, tahtaları boyuyor, elektrik arızaları ile metal aksamlardaki sorunları gideriyor, kapı, pencere ve dolap gibi ahşap işlerdeki kırık ve dökük yerleri onarıyor.



Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, mobil tamir ekibine ihtiyaçlarına göre malzeme desteği sağladıklarını belirterek, "Merkez okullarımızda tamirlere başlayan ekiplerimiz, zamanla köy okullarına da hizmet verecek. Hedefimiz çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim görmelerini sağlamaktır. Başta Okul Müdürümüz Ali Çiçekli olmak üzere emeği geçen bölüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi. - MUŞ