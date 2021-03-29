Öğrencilerden online etkinlik - Son Dakika

Yozgat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından 1000 okul projesi kapsamında sanatsal bilgi ve deneyim aktarılması amacıyla online etkinlik düzenlendi.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı konu ile alakalı yaptığı yazılı açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Mesleki Eğitimde 1000 okul projesi kapsamındaki Yozgat'taki proje meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin kendi bölgelerindeki Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından öğretmenleri rehberliğinde sanatsal bilgi ve deneyim aktarılması amacıyla online etkinlikler yapılıyor. Eğitimler sonunda düzenlenecek olan yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirilerek, öğrencilerin ortaya koyduğu tüm eserler çevrim içi (online) sergi olarak Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz internet sayfasında ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ait "Mesleğim Hayatım" Youtube sayfasında yayınlanacaktır. Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisemizin resim ve müzik öğretmenleri ile öğrencileri rehberliğindeki meslek liselerimizin öğrencilerinin çalışmaları devam ediyor. Bu değerli projeye katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - YOZGAT