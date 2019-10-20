Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden örnek davranış
Son Dakika Güncel Öğrencilerden örnek davranış

Öğrencilerden örnek davranış

1 saat önce

Düzce Konuralp İmam Hatip Ortaokulu ve Konuralp Ortaokulu öğrencileri, ikinci el eşyaları toplayarak temizledikten sonra giysi kumbarasına bağışladılar.

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Düzce Konuralp İmam Hatip Ortaokulu ve Konuralp Ortaokulu öğrencileri, ikinci el eşyaları toplayarak temizledikten sonra giysi kumbarasına bağışladılar.


Konuralp İmam Hatip Ortaokulu ve Konuralp Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri yardım kampanyası düzenleyerek ikici el eşya topladılar. Topladıkları eşyaları aileleri ile birlikte yıkayan ve temizleyen öğrenciler, kıyafetleri daha sonra Düzce Belediyesi'ne ait olan kullanılmış giysi ve ayakkabı kundurasına bağışladılar. - DÜZCE

Konuralp, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:27 Kaynak: İHA
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